Во Франции оштрафовали Apple на €150 млн

Компания Apple была оштрафована антимонопольным ведомством Франции на €150 млн. Об этом сообщило РИА Новости.

Решение о взыскании штрафа было вынесено французским Управлением по вопросам конкуренции.

«Оштрафовало Apple на 150 миллионов евро за злоупотребление своим доминирующим положением в секторе распространения мобильных приложений на устройствах на базе iOS и iPadOS в период с апреля 2021 года по июль 2023 года», — говорится в документе о штрафе.

По мнению французского надзорного органа, очередное обновление от Apple содержало в себе требование от разработчиков приложений запросов у пользователей согласия на сбор данных и отслеживание их активности. Это искусственно затрудняло доступ к другим приложением, и это нарушало антимонопольное законодательство Франции.

Ранее сообщалось, что Apple может вернуться в Россию. Такое заявление сделала экономист Литвиненко. ПО ее мнению, это может произойти уже во второй половине 2025 года.