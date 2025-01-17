Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик

Самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно засветили российским радаром. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник агентства Франс Пресс.

«Самолет, выполнявший наблюдательный полет… стал жертвой „попытки глушения“ и „обозначения“ радиолокационной станции управления огнем», — говорится в сообщении.

Так, представитель французского генштаба полковник Гийом Верне назвал «подсветку» радаром самолетов агрессивным действием.

Известно, что военные и политики западных стран не раз выступали с обвинениями в адрес действий России в отношении их боевых самолетов. Однако при выяснении всех подробностей зачастую оказывалось, что ситуации были спровоцированы агрессивным поведением самих оппонентов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о предварительных итогах расшифровки «черных ящиков» самолета AZAL.