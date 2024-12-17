Региональное агентство здравоохранения Франции (ARS) рекомендовало компании Nestle закрыть завод Perrier, расположенный в Вергезе, из-за обнаружения фекальных бактерий в воде. Об этом в совместной статье сообщили радиостанция Radio France и газета Le Monde со ссылкой на доклад организации от 30 августа.

По информации СМИ, качество воды из источников в районе производства не соответствует установленным стандартам, из-за чего безопасность продукции находится под угрозой.

Контроль качества, проведенный самой компанией Nestle, подтвердил наличие недопустимой концентрации бактерий. В связи с этим ARS предлагает перепрофилировать завод для производства других видов водной продукции. Отмечается, что это позволит минимизировать риски для потребителей.

В апреле 2024 года, Nestle уже уничтожила 3 млн бутылок Perrier по той же причине — бактерии были выявлены в одном из источников, используемых для добычи воды. Префект департамента Гар также запретил использование воды одного из семи источников после проведенной проверки.

Национальное агентство санитарной безопасности призвало к усилению надзора за скважинами в регионе, поскольку в июне 2023 года ARS сообщило о бактериальном загрязнении пяти из семи скважин.

В декабре 2023 года Nestle смогла получить разрешение на использование двух источников, но без указания на маркировку «природная минеральная вода».

Генеральная инспекция по социальным делам Франции ранее выявила, что около 30% минеральной воды, продаваемой в стране, проходит запрещенные процедуры очистки, о которых производители систематически умалчивают.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге оставил в силе решение об изъятии трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в пользу России.