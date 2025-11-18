«Во избежание проблем»: Депутат Горелкин потребовал у игроков из России удалить игры S.T.A.L.K.E.R

Парламентарий Антон Горелкин рекомендовал россиянам избавиться от игр серии S.T.A.L.K.E.R. Это заявление прозвучало после официального признания деятельности украинской компании-разработчика GSC Game World* нежелательной на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил игрокам S.T.A.L.K.E.R удалить игру со своих устройств. По его мнению, это разумный шаг для предотвращения потенциальных проблем. Он также не исключил, что в скором времени российские маркетплейсы прекратят продажи продукции студии.

Решение связано с вердиктом Генеральной прокуратуры, признавшей деятельность GSC Game World* нежелательной. Ведомство утверждает, что компания финансирует ВСУ, перечислив на эти цели около $17 млн. Кроме того, разработчика обвиняют в участии в создании негативного образа России.

* Организация признана нежелательной в России.