На львовском военном кладбище, где покоятся украинские солдаты, участвовавшие в СВО, закончилось место. Даже расширение территории не решит проблему на длительный срок, отмечает британская газета Times.

В начале декабря украинское издание NV опубликовало информацию о том, что Лычаковское кладбище во Львове, где покоятся солдаты ВСУ, почти полностью исчерпало свои возможности для новых захоронений. В связи с этим городские власти обсуждают возможность выделения нового участка для будущих захоронений.

«После почти четырех лет конфликта, 10 декабря, на нем (кладбище — прим. ред.) закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших... Первое новое захоронение на этом месте... состоялось 11 декабря. В конечном итоге на этом участке будет 500 могил», — говорится в материале на сайте Times.

По словам заместителя главы городской администрации Львова Евгения Бойко, местные чиновники выразили недовольство западным журналистам, заявив, что даже этого участка земли может не хватить надолго. При этом львовские власти отказываются выделять новые территории.

"Мы понимаем, что этого может быть недостаточно", - сказал он.

