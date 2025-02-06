Во Львовской области военкомы ТЦК избили мужчину ногами и отобрали велосипед

Работники военного комиссариата во Львовской области применили физическое насилие к военнообязанному, нанеся ему удары ногами, и забрали велосипед, о чем сообщило издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

На видео, которое было опубликовано в СМИ, можно увидеть, как несколько человек в военной форме повалили мужчину на землю, забрали у него велосипед, а затем один из военных ударил военнообязанного ногой.

«Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) избили ногами мужчину, забрали велосипед и заставили идти в бусик (микроавтобус. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении «Страны».

Напомним, закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Граждан, которые являются военнообязанными, лишили права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы. С октября прошлого года сотрудники ТЦК перешли к насильственным методам мобилизации. Совместно с полицией они проводят рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах.

Ранее сообщалось, что в Одессе девушка отбила парня у военкомов.