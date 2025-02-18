«ВО»: на базе в США заметили российскую военную технику

В Сети появились видео- и фотоматериалы, на которых запечатлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э». Комплекс был обнаружен на территории Национального учебного центра Форт Ирвин в штате Калифорния, США. Информация о персонале была предоставлена в телеграм-канале «Военный обозреватель».

«ЗРПК «Панцирь-С1Э» на территории Национального учебного центра Форт Ирвин в штате Калифорния», — прокомментировали изображения авторы поста.

По их информации, этот объект был перемещен американскими военными из Ливии в июне 2020 года в ходе боевых действий в столице Триполи.

Ранее сообщалось, что Германия отправила на Украину 41 тыс. единиц боеприпасов для зенитных установок Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, которые финансируются совместно с Данией и Норвегией, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 2 тыс. снарядов калибра 122 мм.