Во Вьетнаме полиция вышла на след россиянина, оставившего без багажа туристов

Гражданин России из Хабаровска разработал необычную схему краж во Вьетнаме: он специально прилетал в страну из Бангкока, чтобы забирать чужие чемоданы с ленты выдачи багажа, после чего сразу же улетал обратно в Таиланд. Добычей вора становились не только одежда туристов, но и золотые украшения, дорогая электроника и наличные деньги. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Baza.

По данным Telegram-канала Baza, хабаровчанин действовал по отлаженной схеме. Он прилетал во Вьетнам рейсом из Бангкока, дожидался, пока на ленту поступят чемоданы пассажиров других рейсов, забирал их и сразу же улетал обратно в Таиланд. Таким образом, к моменту, когда жертвы обнаруживали пропажу, преступник уже находился за пределами Вьетнама.

Спустя некоторое время в полицию начали обращаться туристы из Австралии и Тайваня с жалобами на исчезновение багажа. Вьетнамские полицейские занялись расследованием и смогли вычислить подозреваемого. Мужчину задержали прямо в аэропорту во время очередного прилета из Бангкока.

После задержания россиянин признал вину и рассказал о других совершенных им кражах. Теперь ему предстоит ответить за свои действия по законам Вьетнама.

