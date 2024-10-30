Во Владимирской области задержали подозреваемых в хищении 11 млн руб. у бойцов СВО

Сотрудники полиции задержали во Владимирской области подозреваемых в хищении денежных средств с банковских карт участников спецоперации. Общая сумма ущерба составила более 11 млн руб. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что граждане, ставшие жертвами мошенников, подписал контракты с Минобороны РФ о прохождении службы в зоне СВО.

Сотрудники пункта отбора, которые оформляли документы, завладели сим-картами, которые привязываются к зарплатным картам контрактников. Таким образом они получили удаленный доступ к счетам военнослужащих и присваивали начисляемые им выплаты. В общей сложности было зафиксировано пять краж, следователи возбудили пять уголовных дел.

Правоохранители изъяли у задержанных денежные средства, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Все фигуранты заключены под стражу.

Ранее депутат Чаплин предупредил о новом виде мошенничества, связанном с работниками ЖКХ.