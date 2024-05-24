Во Владивостоке неизвестные пытались взорвать машину вместе с жителем

Иномарка взорвалась у жилых домов во Владивостоке. Машина принадлежала предпринимателю, которого, предположительно, пытались убить. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Nissan Х-Trail взорвался на улице Русской 23 мая. Мужчина 53 лет подошел к автомобилю и споткнулся о камень, из которого торчали провода. После этого он увидел дым, после чего отошел на безопасное расстояние и пытался понять, в чем причина задымления. В этот момент произошел взрыв, который повредил транспорт.

Сам мужчина, местный бизнесмен, не пострадал. О врагах не знает, и даже не предполагает, кто мог желать ему смерти. Это и другие детали инцидента теперь будет выяснять полиция.

Были опрошены свидетели, проведены предварительные проверки. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийства общественно опасным способом».

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал машину на территории России.