Еще один украинский дрон атаковал российскую машину

Украинцы атаковали очередной автомобиль с мирными жителями в России. Если ранее аналогичная ситуация произошла в Брянской области , то новый инцидент случился в Белгородской области вечером вторника, 21 мая.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский дрон-камикадзе атаковал машину с мирными гражданами, которые двигались между селами Ясные Зори и Устинки в Белгородском районе. К сожалению, в результате взрыва есть пострадавшие.

Так, по словам Гладкова, пострадала женщина-водитель того самого автомобиля. Она получила осколочное ранение бедра и сама обратилась в горбольницу №2 города Белгорода. Врачи ей оказали помощь и отпустили домой на лечение. Другие подробности уточняются.