Во Владивостоке родилась девочка с рекордно большим весом

В Приморье родилась девочка с рекордно большим весом. Вес малышки составил 5320 граммов, а рост — 59 сантиметров.

О появлении на свет девочки-богатыря сообщает пресс-служба роддома №3.

Ребенок родился 3 сентября путем планового кесарева сечения.

Медики знали, что плод очень крупный, поэтому роженицу заранее госпитализировали. И мама, и врачи были готовы к встрече с ребенком, рассказала заведующая акушерским отделением медучреждения Наталья Король.

Это второй крупный ребенок, родившийся в этом году в стенах медучреждения. Первый малыш-богатырь появился на свет в марте. Вес ребенка при рождении составил 5380 граммов.

Ранее сообщалось о том, что в России могут ввести новую денежную выплату многодетным семьям.