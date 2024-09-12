Во Владивостоке родилась девочка с рекордно большим весом
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Жительница Владивостока родила девочку-богатыря.
В Приморье родилась девочка с рекордно большим весом. Вес малышки составил 5320 граммов, а рост — 59 сантиметров.
О появлении на свет девочки-богатыря сообщает пресс-служба роддома №3.
Ребенок родился 3 сентября путем планового кесарева сечения.
Медики знали, что плод очень крупный, поэтому роженицу заранее госпитализировали. И мама, и врачи были готовы к встрече с ребенком, рассказала заведующая акушерским отделением медучреждения Наталья Король.
Это второй крупный ребенок, родившийся в этом году в стенах медучреждения. Первый малыш-богатырь появился на свет в марте. Вес ребенка при рождении составил 5380 граммов.
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