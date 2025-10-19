Во время балета «Иван Грозный» со сцены увезли травмированного солиста Лобухина

На сцене Государственного академического Большого театра произошел непредвиденный инцидент. В ходе балета «Иван Грозный» премьер труппы Михаил Лобухин получил травму, что вынудило прервать постановку.

Как сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash, артист подвернул голеностопный сустав во время исполнения прыжка. Медицинская помощь была оказана Лобухину незамедлительно.

В связи с чрезвычайной ситуацией действие на сцене было приостановлено, и зрителям объявили антракт. Для замены травмированного солиста на сцену выйдет другой премьер театра — Егор Геращенко, который продолжит спектакль.

