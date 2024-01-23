Во время фестиваля в Сочи убили бывшего участника КВН Геворкяна

В Сочи погиб бывший член команды «Южная столица» Амиран Геворкян. Он скончался после драки на фестивале, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По предварительной версии, 31-летний Амиран Геворкян поссорился с 32-летним Артуром Расуловым. Их конфликт перетек в драку у гостиницы «Жемчужина», куда заселили всех участников КВН. Во время выяснения отношений на кулаках Геворкян упал с лестницы и серьезно повредил голову.

Юморист получил перелом черепа и его свода. Врачи делали все возможное, но Геворкян впал в кому, а спустя несколько дней скончался не приходя в сознание в стенах больницы.

При этом в Сети отмечают, что Геворкян приехал не в качестве участника КВН, а как гость. Чем он занимался в компании других членов клуба неизвестно. Эту и другую информацию сейчас выясняют следователи. Также в розыск объявили Расулова.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве знакомого в Подмосковье задержали.