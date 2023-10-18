Во время обстрела села в ЛНР погиб мирный житель

18 октября в Луганской Народной Республике во время огня со стороны расположений ВСУ по селу погиб гражданский. Подробности сообщает РИА Новости .

Как сообщает администрация Республики, около 12.00 украинские войска открыли огонь по селу Гончаровка. В результате ракетной атаки оказалось повреждено здание детского сада. Также сообщается, что при «прилете» погиб один мирный житель поселения.

Исполняющая обязанности главы администрации Людмила Русанова лично контролирует разбирательство, на месте происшествия побывала комиссия, которая оценила ущерб. Местные власти сообщают, что пострадавшем назначат компенсацию.