Во время обстрела Тель-Авива ранения получили два человека

14 ноября во время обстрела израильского Тель-Авива боевиками ХАМАС пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным представителя скорой помощи Израиля, после ракетного удара движения ХАМАС по Тель-Авиву, о котором палестинское движение сообщило и само, травмы получили несколько человек. Медики оказывают помощь молодому человеку старше двадцати лет, получившему серьезные травмы от шрапнели, и 43-летней женщине, отделавшейся легкими травмами. Пока неизвестно, единственные ли это пострадавшие, возможно, есть и другие раненые.

Израиль пока не озвучил, стала ли причиной травм у мирного населения сама атака ХАМАС, или это следствие сработавшей системы перехвата «Железный купол».