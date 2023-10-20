Во время осмотра ЗАЭС не обнаружили мин или взрывчатых веществ

По данным агентства, были осмотрены не только площадки Запорожской АЭС, но и щиты управления четырех энергоблоков, а также и еще один машинный зал шестого энергоблока. Во время проверки никакой взрывчатки, а также мин не было обнаружено.

Осмотр площадки проводился в течение недели, но сейчас стало понятно, что необходимо открыть доступ ко всем турбинным залам.