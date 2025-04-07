Во время полумарафона в Мадриде у двух бегунов остановилось сердце

Во время спортивного мероприятия двое участников не добежали до финала, а упали недалеко от финишной черты. При осмотре врачи установили, что у бегунов практически одновременно остановилось сердце.

Из двоих пострадавших удалось спасти только одного — 21-летнего марафонца. 38-летний участник скончался, несмотря на усилия врачей.

Как указала испанская газета, забег провели в жаркую погоду. Более 50 легкоатлетов пожаловались на симптомы теплового удара и травмы. Всего на дистанцию в 21,1 километра вышли 27 тысяч участников.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Основной инстинкт» актер Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет.