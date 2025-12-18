Испанские полицейские проводили рейд по выселению людней, захвативших здание института, и столкнулись с массовым сопротивлением. Об этом сообщила газета Vanguardia.

Здание института В9 в городе Бадалона, который находится в провинции Барселона, было захвачено еще в 2023 году. В нем временами проживало до 400 человек. Рано утром в среду, 17 декабря, испанские полицейские предприняли рейд, чтобы очистить помещения института. Они столкнулись с сопротивлением, в них начали бросать различные подручные предметы. В институте было обнаружено порядка 180 человек, 17 из них задержали за нарушение иммиграционного законодательства.

Испания испытывает огромные трудности из-за процветающего движения «окупасов». Люди захватывают пустующие дома и их становится крайне трудно выселить оттуда.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что общий объем помощи, предоставленной Мадридом Киеву, превысил отметку в €2 млрд. Он подчеркнул, что речь идет о комплексной помощи, которая включает в себя военную составляющую.