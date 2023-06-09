Во время тушения серьезного пожара в Уфе нашли пострадавшего

Вечером пятницы, 9 июня, на железнодорожной станции в Уфе на складе с ГСМ произошел серьезный пожар. Как стало известно РИА Новости , в результате инцидента пострадал один человек.

Уточняется, что пострадавший – мужчина, его в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр.

Напомним, что возгорание на складе горюче-смазочных материалов случилось в 19:05 по московскому времени. На данный момент уточняется, что пожар охватил 60 кубометров материалов. По официальным данным, угрозы частным домам или железнодорожной инфраструктуре нет. Ранее мы рассказали, что этот пожар тушат даже с поезда и катера.