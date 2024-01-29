Во всех муниципалитетах Подмосковья разместили информационные материалы о выборах президента РФ

В Московской области стартовала вторая волна информационно-разъяснительной кампании по выборам президента Российской Федерации.

Соответствующие информационные материалы размещены во всех муниципальных образованиях региона более чем на двух тысячах поверхностях. Речь идет в том числе о медиафасадах, билбордах и экранах автобусов, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Слоганом выборов является фраза «Вместе мы сила — голосуем за Россию». Ее утвердила ЦИК.

Ранее сообщалось, что в Московской области началась подготовка общественных наблюдателей к выборам президента РФ.