Вода из святого источника в Кузбассе окрасилась в черный цвет

Вода в источнике Святой Матроны, расположенного в Гурьевске Кемеровской области, стала черной. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

Источник Святой Матроны — одно из популярных мест, куда наведываются жители и гости кузбасского города. Недавно посетившие родник горожане обеспокоились: в бутылки вместо прозрачной чистой воды выливалась черная жидкость.

Некоторые в соцсетях увидели в произошедшем неблагоприятный знак, однако на деле изменение цвета воды могло произойти из-за обильных осадков и таяния снега. Эти процессы вызвали попадание болотной грязи в воду. Сколько будет проливаться «святая» вода до возвращения к прежнему состоянию неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе правоохранители и надзорные ведомства начали проверку из-за черного снега.