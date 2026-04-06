«Вода только один раз»: юрист рассказал, как отсудить у авиакомпании €600 за задержку рейса

В стамбульском аэропорту разворачивается драма, о которой уже говорят по ту сторону экрана. Сотни российских туристов провели ночь на скамейках и прямо на полу терминала. Их самолет, который должен был улететь еще вечером, застрял на взлетной полосе из-за череды невероятных событий: сначала закрыли небо над югом России, а потом в борт «Победы» врезался автомобиль. В итоге пассажиры ждут вылета уже 12 часов — и конца этому не видно.

Хроника кошмара: как рейс «Победы» превратился в испытание

Лайнер должен был отправиться из Стамбула в Москву 5 апреля в 19:25. Первый перенос связали с атаками беспилотников и закрытием воздушного пространства над южными регионами РФ. Затем, уже около трех часов ночи, людей посадили в самолет — и тут случилось непредвиденное. По данным «Газеты.ру», на рулежке автомобиль врезался в борт «Победы». Сначала проблему обещали устранить быстро, но вскоре выяснилось, что повреждения серьезны. Пассажиров высадили обратно в терминал. Рейс повторно перенесли на 16:00.

Но главная проблема — не столько задержка, сколько отношение авиакомпании. Отель никто не оплатил, люди спали на полу. За 10 часов ожидания туристам предложили воду лишь один раз. Многие пассажиры уже готовят коллективные иски.

Что говорит закон: права пассажиров и обязанности авиакомпании

Юрист Владимир Тарасов в интервью «Авторадио» разъяснил, что при задержке рейса у пассажиров есть четкие права, и авиакомпания обязана их соблюдать.

Главные правила (по словам эксперта):

· Первое и самое важное: нельзя покидать стерильную зону до разговора с представителем авиакомпании. Нужно обязательно зафиксировать время задержки — лучше сделать скриншот табло или запросить справку. · Собирайте чеки! Если перевозчик не предоставляет услуги, а вы тратите свои деньги (на еду, воду, такси), сохраняйте все платежные документы. Потом их можно будет приложить к претензии.

Что положено в зависимости от времени ожидания:

Если задержка превысила два часа, авиакомпания обязана предоставить пассажирам прохладительные напитки и воду. При задержке свыше четырех часов — горячее питание (первое и второе) либо ваучер. Если выдали ваучер на небольшую сумму, можно купить еду самостоятельно и потом выставить счет перевозчику, сохранив чеки. Если задержка превысила шесть часов, авиакомпания обязана оплатить гостиницу и трансфер до нее.

Юрист подчеркнул, что если перевозчик не выполняет свои обязанности, нужно коллективно подойти к стойке авиакомпании в зоне вылета и потребовать письменную справку с указанием причины задержки. Это главный документ для последующей претензии.

Как получить компенсацию (даже если вам уже предложили ваучер)

По словам Владимира Тарасова, авиакомпании обычно заинтересованы в досудебном урегулировании споров, чтобы не доводить дело до суда. Они могут предложить ваучер на бесплатный перелет или билет со скидкой 99%. Но это не отменяет права на денежную компенсацию, если задержка была длительной и с перевозчика можно взыскать реальный ущерб.

Что делать, если рейс задержали (пошаговая инструкция):

Зафиксируйте факт и время задержки (скриншот, фото табло, справка от представителя). 2. Сразу требуйте положенные услуги (воду, еду, отель). 3. Если отказывают — покупайте все сами и бережно храните чеки. 4. После возвращения напишите письменную претензию авиакомпании, приложив все доказательства. 5. Если ответа нет или он отрицательный — обращайтесь в суд. По Монреальской конвенции 1999 года иностранного перевозчика можно судить по месту жительства пассажира в России.

Важное дополнение: С 1 марта 2026 года в России действуют новые правила: если рейс задерживается более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета (даже если он был невозвратным). Это серьезный рычаг давления на авиакомпании.

Что делать тем, кто сейчас в Стамбуле?

Российские туристы, застрявшие в аэропорту, уже начали объединяться. Они требуют от «Победы» выполнения обязательств: предоставить гостиницу, горячее питание и письменное подтверждение причины задержки. Многие готовят коллективные претензии.

Транспортная прокуратура России уже начала проверку по факту длительной задержки рейса «Уральских авиалиний» в Екатеринбург, который также застрял в Стамбуле почти на 15 часов. Не исключено, что аналогичная проверка будет и по «Победе».

Если вы оказались в такой ситуации:

· Не подписывайте никаких документов, не посоветовавшись с юристом. · Снимайте на видео происходящее в аэропорту (это станет доказательством). · Обменивайтесь контактами с другими пассажирами — коллективные иски эффективнее.

