Врач назвала лучшие «шапочки» для пасхального кулича

Традиционный пасхальный кулич может быть не только вкусным, но и более полезным, если подходить к выбору глазури и украшений с умом. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической Юлия Сластен на сайте Минздрава Московской области.

По ее словам, классическая сахарная глазурь обеспечивает быстрый рост уровня глюкозы в крови, поэтому для более сбалансированного десерта лучше выбирать белковую глазурь с минимальным количеством сахара или творожную основу. Она добавляет белок, придает десерту плотность и улучшает питательную ценность. В белковую глазурь можно также добавить немного лимонного сока или цитрусового пюре, чтобы она лучше держалась и приобретала легкий перламутровый оттенок.

Гастроэнтеролог не советует использовать растопленные маршмэллоу для украшения куличей. Несмотря на привлекательную тягучую текстуру, такая «шапочка» содержит еще больше быстрых углеводов, чем обычная глазурь, и быстро теряет свежесть при нагревании, способствуя накоплению влаги и микрофлоры.

В качестве альтернативы специалист рекомендует готовить глазурь из творога или йогурта без добавок с небольшим количеством меда или стевии. Также подойдут фруктовые и ягодные пюре с добавлением желатина для загустения — такие покрытия сохраняют витамины и антиоксиданты. Еще одним вариантом может стать темный шоколад с содержанием какао от 70%, который содержит меньше сахара, чем молочный, и также богат антиоксидантами.

Кулич можно дополнительно украшать свежими фруктами, ягодами или измельченными орехами, что сделает десерт не только красивым, но и более полезным.

