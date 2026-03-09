Вода уходит, токсины остаются: что происходит с организмом, если выпивать после 50

Многие люди старше 50 лет замечают: то, что раньше проходило незаметно, теперь вызывает сильное опьянение и тяжелое похмелье. Доктор Ивашков объясняет, что это не самовнушение, а суровая физиология. С возрастом организм меняется, и его реакция на алкоголь становится совершенно иной.

По словам специалиста, после 50 лет количество воды в организме сокращается на 10–15 процентов. Поскольку алкоголь растворяется именно в воде, его концентрация в крови при той же дозе становится выше. Человек пьет столько же, а эффект получает как от полуторной порции.

Кроме того, с возрастом снижается активность фермента алкогольдегидрогеназы, который отвечает за расщепление спиртного. Из-за этого токсичный продукт распада — ацетальдегид — дольше задерживается в крови, усиливая интоксикацию и пролонгируя похмелье.

Особенно чувствительными становятся женщины. Врач поясняет, что эстроген влияет на скорость метаболизма алкоголя. После наступления менопаузы его уровень падает, и организм перестает справляться с прежними дозами.

В целом скорость печеночного метаболизма после 50 лет снижается примерно на 30 процентов. Это значит, что алкоголь выводится медленнее, опьянение наступает быстрее, а похмелье длится дольше и переносится тяжелее.

Доктор Ивашков также предупреждает, что употребление спиртного в этом возрасте повышает риски падений, аритмии и нарушений сна. Даже один бокал вина теперь может «ударить» по организму сильнее, чем раньше целая бутылка.

