Водитель без прав протаранил «скорую»: СК затребовал доклад по делу со смертельным исходом

В Кемерове расследуются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, в которое попала машина скорой медицинской помощи. Как пишет VSE42.Ru , дело дошло до главного аппарата СК России.

Авария произошла утром 22 января на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Opel Zafira не предоставил преимущество автомобилю скорой, который двигался на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В результате столкновения погибла 78-летняя пациентка, находившаяся в салоне спецтранспорта, а также пострадала 33-летняя фельдшер.

По факту случившегося СК организована доследственная проверка. Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, поставив исполнение своего поручения на контроль центрального аппарата. На водителя легкового автомобиля уже составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав, что влечет наложение крупного штрафа.

