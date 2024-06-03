Водитель иномарки опрокинул пассажирский автобус под Тюменью

Автобус после удара с автомобилем перевернулся на 128-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местное ГИБДД.

Автобус «ПАЗ» и китайского внедорожника Haval столкнулись на трассе. По предварительной версии, водитель иномарки нарушил правила дистанции и столкнулся с габаритным транспортом, следующего по маршруту Ярково — Бачелино.Пассажиров в этот момент в ТС не было.

От удара автобус опрокинулся на две полосы, его водитель получил травму позвоночника. 51-летнего пострадавшего госпитализировали.

Водителем иномарки оказался мужчина из Тарко-Сале, ЯНАО. Он не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

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