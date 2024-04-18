Водитель легковушки, которому стало плохо за рулем, попал в ДТП на трассе в Подмосковье

ДТП произошло на автодороге около села Иван-Теремец под Ступино, там водитель легковушки съехал в кювет, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария случилась накануне. За рулем легковой машины находился 67-летний мужчина. На место оперативно прибыли работники 281-й пожарно-спасательной части, чтобы помощь транспортировать пострадавшего в автомобиль скорой помощи.

Как рассказал начальник караула Андрей Юкневичус, спасателей вызвали медики. Дело в том, что после съезда в кювет мужчина оказался заблокирован в автомобиле растущими вокруг кустами.

Работники «Мособлпожспаса» опили кусты. Пострадавшего осмотрели медики, выяснилось, что у водителя были признаки инсульта. Мужчину госпитализировали.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь мужчине, который застрял на высоком дереве.