Водитель легковушки протаранил толпу в Электростали

Легковой автомобиль на скорости влетел в людей у пункта выдачи Wildberries в подмосковной Электростали, пишет Mash. В пресс-службе объединенной компании WB и Russ рассказали REGIONS , что трем людям оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел вечером, 17 ноября. По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и на большой скорости наехал на сотрудников подрядной организации, стоявших снаружи КПП маркетплейса.

В компании подтвердили происшествие, отметив, что все трое пострадавших получили медицинскую помощь. С сотрудниками и их семьями поддерживают связь для оказания дальнейшей поддержки.

В то же время Подмосковная полиция уточнила, что пострадавших в результате ДТП нет. По данным правоохранителей, водитель 1990 года рождения вылетел на тротуар и совершил наезд на препятствие.

Как указывает Mash, рядом с пунктом, где произошло ДТП, находится удобная полоса для лихачей. Неоднократно дрифтеры устраивали там «гонки». Однако точные обстоятельства происшествия пока неизвестны: их установят компетентные органы.

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