Водитель мусоровоза в подмосковной Балашихе насмерть переехал пенсионерку
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Трагический инцидент произошел на улице Агрогородок, сообщили в главке МВД РФ по Московской области. Там рассказали, что пожилая женщина 1937 года рождения погибла на месте от полученных травм еще до приезда медиков.
Как пояснили в полиции, в настоящее время по делу проводится ряд проверок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.
«86-летняя жительница Подмосковья попала под колеса мусоровоза. ЧП произошло во дворе одного из домов в Балашихе. Водитель мусоровоза MAN двигался по внутридворовой территории. Дорогу ему переходила женщина. По какой-то причине водитель не заметил ее», - ообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Ранее сообщалось, что в Москве насмерть сбили вышедшего проверить колесо водителя.