Водитель скоростного ВАЗа устроил смертельную аварию на дороге

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 4 сентября в Сургуте на улице Тюменский тракт. Как сообщает ugra-news.ru, погиб один человек.

26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 погиб в результате столкновения с движущейся впереди «Газелью». Причиной аварии, по предварительным данным ГИБДД, стало несоблюдение безопасной дистанции и превышение скорости со стороны легкового автомобиля.

Видеозапись с места происшествия подтверждает высокую скорость движения ВАЗа, что привело к серьезным повреждениям транспортного средства. В результате столкновения водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. Второй участник аварии, управлявший «Газелью», был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что мотоциклисты попали в массовое ДТП в Москве у ТЦ «Авеню».