Водитель спецтехники оставил контейнеры вокруг машины, мешавшей вывозу отходов

В Челябинске разгорелся необычный конфликт между водителем мусоровоза и автовладельцем в элитном микрорайоне Парковый Premium. Поводом стало творческое наказание для водителя, припарковавшего свой автомобиль в непосредственной близости от контейнерной площадки.

Как сообщают местные жители в соцсетях, водитель спецтехники, недолго думая, нашел оригинальный способ указать нарушителю на его ошибку. В процессе вывоза отходов он расставлял опустошенные контейнеры таким образом, что они полностью заблокировали припаркованную машину.

На видеозаписи инцидента видно, что автолюбитель вернулся к своему автомобилю лишь спустя несколько часов после отъезда мусоровоза. К этому моменту контейнеры успели наполовину заполниться. Реакция хозяина машины не заставила себя ждать: он с явной злостью принялся откатывать емкости с проезда.

