Водитель такси из Одинцова стал опорой для ветерана СВО в момент поломки протеза

В подмосковном Одинцове обычный обеденный перерыв таксиста Алексея превратился в акт искреннего человеческого участия, который стал примером для тысяч людей. Как пишет REGIONS , местный житель случайно стал свидетелем проблемы у мужчины с протезом и незамедлительно оказал помощь.

Во дворе жилого комплекса «Одинцово‑1» мужчина стал очевидцем ситуации, когда ветеран специальной военной операции, выходя из такси, сломал протез ноги. Пока супруга ветерана бросилась за инвалидной коляской, мужчина оказался один на асфальте, не имея возможности подняться. Алексей, который как раз заехал домой на обед, не раздумывая остановился и предложил свою помощь.

«Видео не постановочное, как многие подумали. Это мой муж Алексей. Он работает в такси, заезжал домой на обед в это время. Он добрый и отзывчивый человек и не смог бы просто уехать, видя, что никто не поможет», — рассказала REGIONS местная жительница Диана.

Кадры с видеорегистратора, попавшие в местные паблики, мгновенно собрали сотни положительных откликов. Пользователи соцсетей наперебой благодарили таксиста, отмечая, что в наше время именно такие простые, но решительные поступки и составляют основу настоящей человечности и взаимовыручки.

