Водитель в подмосковных Люберцах выставил за дверь женщину с ребенком в коляске

Как сообщают местные паблики в соцсетях, мужчина наотрез отказался везти женщину с коляской за то, что она, по его мнению, якобы слишком большая и занимает много места.

При этом то, что в коляске маленький ребенок и он плачет, водителя общественного транспорта совершенно не волновало. За женщину попытались заступиться пассажиры, но мужчина был непреклонен и настаивал, чтобы та покинула салон вместе с ребенком, прихватив коляску.

«Водитель маршрутки 553 отказывается везти пассажира с коляской из-за того, что коляска занимает четыре места. На видео слышно, как кричит ребенок, а пассажиры заступаются за мать ребенка», - приводится в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Балашихе больных пенсионеров не пустили на подъемник для маломобильных граждан.