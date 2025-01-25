Водитель-ваххабит остановил набитый пассажирами автобус в Петербурге из-за намаза

ГУП «Пассажиравтотранс» Санкт-Петербурга проведёт разъяснительную работу с водителями автобусов после инцидента, когда один из них прервал рейс для совершения намаза. Оставив при этом пассажиров продолжительное время сидеть в недоумении. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе предприятия.

В некоторых телеграм-каналах накануне днем была опубликована информация и видеоматериалы о том, что в Санкт-Петербурге водитель городского автобуса остановил транспортное средство, чтобы провести религиозный обряд.

В организации, которая эксплуатирует автобусы, пояснили, что этот случай не является типичным и связан с некими трагическими событиями в семье водителя.

«Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП „Пассажиравтотранс“ благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что с водителями проведут соответствующие инструктажи, чтобы подобного на маршрутах больше не случалось.

«Вместе с тем дополнительно будет организовано проведение профилактических бесед с водительским составом предприятия о необходимости проведения религиозных обрядов в период межрейсового отдыха», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ДТП в подмосковной Балашихе. Там нетрезвый водитель протаранил четыре автомашины, после чего скрылся с места происшествия, бросив свою машину. В итоге его транспортное средство увез эвакуатор.