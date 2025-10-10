Водитель загадочно пропал после пожара в машине на трассе

В ЯНАО развернуты масштабные поиски 52-летнего Магомеда Магомедхабиба, таинственно исчезнувшего после пожара в собственном автомобиле. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел на автомобильной трассе между поселком Ханымей и городом Муравленко, где в 33 километрах от съезда к Ханымею был обнаружен полностью сгоревший белый автомобиль Toyota Highlander, принадлежавший пропавшему мужчине. При осмотре транспортного средства салон оказался пустым.

На месте работают оперативные службы ЕДДС Муравленко совместно со следственными органами, которые проводят доследственную проверку для установления причин возгорания и обстоятельств исчезновения владельца автомобиля.

Поисковые операции сконцентрированы на обследовании прилегающей к трассе территории с привлечением дополнительных сил. Также о местонахождении мужчины просят сообщить жителей, которые владеют информацией.

