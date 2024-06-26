Водителей Подмосковья призвали соблюдать правила парковки во дворах

Водителям важно соблюдать правила парковки во дворах, потому что запаркованность проездов к многоквартирным домам может препятствовать перемещению скорой помощи и других служб экстренного реагирования. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мы часто фиксируем случаи, когда автомобили препятствуют проезду экстренных служб. Например, во дворах ЖК «Белая Дача Парк», Покровского проезда и микрорайонов Южный и Силикат в Котельниках, ЖК «Бутово Парк 2» в Ленинском округе, а также во дворах Подольска, где скорой помощи приходится заезжать на тротуар, чтобы оставить спецавтомобиль», — говорится в сообщении.

Специалисты дорожных служб проводят работу по освобождению проезда для экстренных служб во дворах региона. В частности, устанавливают полусферы, знаки, проводят работы по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Кроме того, в 26 жилых комплексах в Дмитровском округе, Домодедове, Жуковском, Коломне, Красногорске и ряде других округов работают парконы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.