Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

С апреля в России ожидается рост числа граждан, желающих заменить водительские удостоверения. Это связано с истечением срока действия автоматического продления прав, пояснил агентству «Прайм» доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков.

Льготный период автоматического продления прав, составляющий три года, заканчивается 1 апреля, добавил эксперт.

Он пояснил, что речь идет о национальных водительских удостоверениях.

Также в апреле закончится период упрощенной замены иностранных водительских удостоверений для жителей новых российских регионов, получивших право на постоянное проживание до 1 апреля 2024.

В течение года они могли обменять права, полученные в других странах, в упрощенном порядке, а теперь они будут получать их заново.

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