Водителей предупредили об изменении правил медосвидетельствования на состояние опьянения

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ сообщает РИА Новости.

В документе уточняются особенности проведения процедуры и вынесения заключения по ее результатам при оказании экстренной медицинской помощи.

В частности, отмечается, что производится отбор биологических объектов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели, а в случае необходимости отправляются на исследование.

Внесены поправки в перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России.

Также в проекте уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и причины вынесения заключения об отказе от его проведения.

Ранее сообщалось о том, что бизнесмен пытался подкупить сотрудника ГАИ за 665 тыс. руб. из-за фейковой мигалки.