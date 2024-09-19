Водителей в России начнут лишать прав за отказ остановиться по требованию инспектора ДПС

Уже в ближайшем будущем в России могут ввести штраф 10 тыс. рублей в отношении водителей, что отказались остановиться перед инспектором ДПС. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме и был одобрен, приводится на официальном портале нормативно-правовых актов нижней палаты российского парламента.

В настоящее время за подобное нарушение полагается административный штраф в 500–800 рублей. В тексте документа предлагается увеличить наказание до 7–10 тыс. рублей.

«Предлагается увеличить штраф для водителей, которые отказались остановиться по требованию сотрудника полиции», — приводится в тексте законопроекта.

Если же нарушение было повторным, то за это автомобилистам будет грозить лишение прав на срок до полугода.

Ранее стало известно, что правительство одобрило законопроект, который предусматривает штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Документ пока еще не внесен в Госдуму.