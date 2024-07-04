Водители Московской области стали чаще превышать скорость

В мае и июне 2024 года подмосковные водители стали чаще превышать скоростной режим, на долю этого нарушения пришлось почти 93% от общего числа тех, которые были зафиксированы комплексами фотовидеофиксации на дорогах региона с начала года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Так как летом количество транспорта увеличивается, растет и средняя скорость движения — в мае и июне в 3,5 раза выросло число нарушений скоростного режима по сравнению с январем. Чаще всего превышали скорость на трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.

Помимо это, водители часто превышают скоростной режим на Пятницком, Каширском и Шереметьевском шоссе, ЦКАД, М-3 «Украина», М-5 «Урал», М-10 «Россия» и А-104, продолжили в ведомстве. Автовладельцам напомнили, что такое нарушение является одной из самых частых причин ДТП. В связи с этим их призвали соблюдать аккуратность и скоростной режим, а также дистанцию на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.