Водители на своих машинах вздохнут свободно: Минтранс поддержал отмену избыточных требований

В России готовится реформа, которая может навсегда изменить представление о том, кто такой таксист. Новый законопроект предлагает разделить перевозчиков на две категории: профессионалов, работающих в таксопарках, и «подработчиков» — самозанятых водителей, которые подвозят людей на личных машинах в свободное время. Инициативу уже поддержал Минтранс .

Суть реформы: убрать лишнее

Авторы законопроекта предлагают освободить частников, легально занимающихся извозом, от двух главных требований, которые сегодня распространяются на всех без исключения:

1. Обязательный предрейсовый медосмотр. Депутаты считают эту меру избыточной для людей, которые работают неполный день и следят за своим здоровьем самостоятельно. Более того, по их мнению, именно это требование толкает водителей в «теневую» зону . 2. Оклейка автомобиля в цветографическую схему такси («шашечки»). Это требование должно остаться только для профессионалов, для которых такси — основной заработок.

Зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский, представляющий инициативу, пояснил, что частные водители на личных автомобилях — это социально ответственные граждане, которые бережно относятся к своей машине, как к члену семьи. Он привёл впечатляющую статистику: 223 миллиона поездок в год через цифровые платформы дали всего 0,00009% аварий с пострадавшими, что говорит о крайне низкой аварийности этой категории . По его словам, водители, арендующие автомобили в таксопарках, работают по 10–12 часов, чтобы окупить аренду, и часто не щадят чужую машину, тогда как «подработчики» не имеют таких стимулов нарушать .

В Минтрансе подтвердили, что поддерживают концепцию смягчения требований для самозанятых перевозчиков. В ведомстве отметили, что правоприменительная практика закона 2022 года показала избыточность ряда его норм для тех, кто занимается перевозками в свободное время. По мнению министерства, это поможет вывести значительную часть перевозчиков из «серой зоны» и повысить собираемость налогов .

Кто поддержал, а кто предупреждает

Представители отрасли инициативу в целом поддерживают. В такси «Максим» пояснили, что в регионах, где на самозанятых водителей оказывают давление штрафами и арестами машин, наблюдается массовый уход перевозчиков в «серые» чаты и соцсети, где контроль невозможен . Это небезопасно для пассажиров, а бюджет теряет налоги.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков предупреждает, что если самозанятых водителей не оставить в легальном поле, тарифы на такси могут вырасти в разы. «Подработчики» высоко востребованы, и без них рынок просто не справится .

В то же время автоэксперт Максим Кадаков призывает смотреть на ситуацию шире. По его мнению, новые правила могут спровоцировать переток водителей из одной категории в другую, чтобы избежать требований, но в целом цель понятна — вытащить из тени тех, кто сейчас принимает заказы через соцсети. Однако он отмечает, что такси всё равно будет дорожать: дорожают автомобили, топливо, и водители хотят больше зарабатывать .

Идея разделения назрела давно. Действующий закон о такси 2022 года часто критиковали за то, что он не учитывает специфику райдхейлинга (перевозок через агрегаторы) и предъявляет одинаковые требования ко всем, хотя у частников нет инфраструктуры для их исполнения . Теперь, с поддержкой Минтранса, у реформы есть все шансы стать реальностью.

