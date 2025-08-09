В своем аккаунте в соцсетях девушка-блогер задалась вопросом о том, зачем в «Яндекс Такси» существует тариф «Комфорт». Она обратила внимание на то, что обещанные услуги не предоставляются, а недостатков у тарифа предостаточно.

По словам блогера, водители, работающие по тарифу «Комфорт», водят так, будто они участвуют в гонках на скорость.

В своем видео она обратила внимание на то, что поведение водителей может быть либо грубым и равнодушным, либо, наоборот, чрезмерно любопытным. По её словам, качество предоставляемых автомобилей также оставляет желать лучшего.

«Машины просто шлак, в каком месте обоссанная обкуренная машина, на сидения которой даже садится страшно, стала комфортом?» — сетует девушка.

Также она обратила внимание на то, что водители часто включают опцию бесплатного ожидания, хотя сами ещё не прибыли.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешат пользоваться маркетплейсами и такси даже без интернета.