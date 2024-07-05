Водители Подмосковья не пристегнулись более трехсот тысяч раз с начала года

С начала 2024 года в Подмосковье зафиксировали более 328 тысяч случаев езды с непристегнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Во втором квартале число случаев с непристегнутыми ремнями увеличилось в 3,5 раза. Если в январе–марте зафиксировано больше 70 тысяч случаев, в апреле–июне — почти 257 тысяч. Чаще всего не пристегивались в июне — более 97 тысяч раз», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ремни безопасности позволяют снизить вероятность трагических последствий для водителя и пассажиров в случае ДТП. В регионе функционируют около двух тысяч комплексов фотовидеофиксации. При этом 600 из них — «Азимут 4» — могут распознавать отсутствие ремня безопасности. Водителей и пассажиров призвали не забывать пристегиваться в автомобиле и использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.