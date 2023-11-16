Водителя автобуса в Лобне, который нахамил пассажирам, уволили

Минтранс Московской области поручил перевозчику уволить водителя, который нахамил пассажирам на маршруте № 9 «Красная Поляна — Депо — ст. Лобня». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что водитель опустить аппарель, чтобы в автобус могла зайти женщина с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске. Кроме того, он продемонстрировал неприличный жест.

«Считаю, что данное поведение недопустимо, а тем более в сфере услуг. Перевозчику было дано поручение уволить данного сотрудника за нарушение правил перевозки и хамство пассажирам, а также провести дополнительный инструктаж со всеми водителями компании. С сегодняшнего дня водитель не работает в организации», — сказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

В министерстве напомнили, что сообщить о нарушениях правил перевозки или этики со стороны водителя пассажиры могут по телефону «Горячей линии» +7 (495) 228-19-19.

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