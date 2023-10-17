«Водителя ранило в ногу»: заслуженный артист России попал под обстрел в зоне СВО вместе с коллегами

О случившемся нам рассказали Алексей Огурцов — заслуженный артист России и член Общественной палаты Московской области и Центрального штаба «Народного фронта».

«Мы попали под обстрел в ДНР, на пути к подразделению «Спарта», в аэропорт. Наш автобус прострелили, водителя ранило в ногу. В этот момент там находились все артисты, прибывшие в зону СВО, чтобы поддержать защитников России. Получилось так, что мы приехали, а несколько минут назад погибли восемь солдат из артдивизиона — целая батарея. Прилетели три ракеты «HIMARS». Поэтому мы ночью отправились на позиции, каждый член команды расписался на снарядах за своего деда, предка, подарившего нам Победу в 40-х годах», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно по пути к позициям ВС РФ, добавил Огурцов, и произошел инцидент. Автобус, перевозивший творческую команду, попал под обстрел ВСУ. К счастью, кроме водителя никто не пострадал. Присутствовавшие набрались адреналина, но остались целы.

«Артисты из «Народного фронта», «Команды Путина» и «Звездного десанта» организовали совместную акцию — приезжают бесплатно выступать исключительно для солдат. В землянках, блиндажах, окопах, на блокпостах на передней линии фронта. Сколько бы там ни было человек, хоть трое, хоть пятеро, мы даем полную программу на час прямо на боевых позициях. Было даже такое, что мы выступали, а ВСУ стояли в 150 метрах от нас. Когда начиналась музыка, стрельба сразу заканчивалась — вот, что самое ценное», — подчеркнул актер.

В числе звезд, поддерживающих защитников Родины не словом, а делом, отметил собеседник, певица и мать пятерых детей Анири, золотая скрипка России Ольга Спасенова, шестикратная обладательница премии «Шансон года» Елена Ветер, популярный исполнитель Юрий Смыслов, популярный белорусский вокалист Леуш Любич, творческая семья Петра и Марии Суховых и другие.

Большой вклад в благотворительную акцию, по словам Алексея Огурцова, также внес волонтер Сергей Кондратьев — человек, вложивший миллионы рублей в тактическую медицину и помощь отечественным бойцам.



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