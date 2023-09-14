Водителям и пешеходам в Подмосковье напомнили о важности соблюдения ПДД
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Участникам дорожного движения необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий и жертв. Такое напоминание сделал Минтранс Подмосковья.
«В связи со сменой сезона призываем быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Снижайте скорость перед пешеходными переходами», — говорится в сообщении.
Пешеходов призвали носить световозвращатели на одежде и переходить дорогу только по переходам. В ведомстве уточнили, что самым частым нарушением ПДД водителями является превышение скоростного режима, среди пешеходов — переход дороги в неположенном месте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».