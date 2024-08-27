Водителям мусоровозов Подмосковья рассказали о правилах дорожного движения в преддверии нового учебного года
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В преддверии нового учебного года водители мусоровозов из Подмосковья прошли сезонный инструктаж по технике безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Им напомнили о том, что при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов и образовательных учреждений важно быть особенно осторожными. Помимо этого, специалистам рассказали о необходимости соблюдать скоростной режим возле жилой зоны, детских площадок, на проезжей части и тротуарах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.