Водителям напомнили: отказ показать права без обложки теперь может стоить свободы

В материалах Госавтоинспекции указано, что водитель может получить административное наказание, если откажется передать инспектору водительское удостоверение без обложки. Представитель ГИБДД имеет право потребовать освободить документ от чехла, если у него возникли сомнения в подлинности удостоверения, сообщает ТАСС .

Отказ выполнить требование квалифицируется как воспрепятствование работе сотрудника полиции согласно ч. 1 ст. 19.3 КоАП. За такое нарушение предусмотрены следующие меры: штраф от ₽2 тыс. до ₽4 тыс., административный арест сроком до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

При этом вопрос о привлечении к ответственности рассматривается индивидуально в каждом случае, подчеркивают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил двойные штрафы за превышение скорости.