Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке этим утром

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано почти восемьсот сорок тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла.

Как сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения, небольшие заторы сейчас наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Варшавском и Носовихинском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Крым», «Дон», «Беларусь», «Урал», «Волга», «Балтия», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными перед пешеходными переходами и на парковках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности федеральной поддержки в развитии транспорта в Московской области.